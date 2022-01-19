"Очень грязное пятно в нашем футболе. Липкое и извращенное чувство юмора какого-то сотрудника ЦСКА нанесло клубу колоссальный имиджевый удар. У нас довольно сексистское общество", - сказала Смородская.
Напомним, что накануне ЦСКА объявил об аренде турецкого полузащитника Языджи у "Лилля" до конца текущего сезона. "Армейцы" в соцсетях презентовали игрока шуточным видеороликом, в который была вставлена выдуманная переписка. Якобы футболист соглашается на переход в ЦСКА после того, как представители клуба сообщают ему, что "в России много Наташ".
Ролик вызвал шквал критики со стороны общественности, через некоторое время его удалили из аккаунтов "армейцев" в соцсетях.
Источник: Sport24
Источник: Орешкин был возмущен содержанием ролика с презентацией Языджи и высказал претензии Бабаеву
Смородская - о нашумевшей презентации Языджи: грязное пятно в нашем футболе, извращенное чувство юмора
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на скандальную презентацию новичка ЦСКА Юсуфа Языджи.
Фото: "Чемпионат"