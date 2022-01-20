Источник сообщает, что "Локомотив" отдаст за форварда 2,5 млн евро. Срок соглашения с самим Изидором составит 4,5 года.
Напомним, что впервые об интересе "железнодорожников" к французу стало известно вчера. Сообщалось, что на футболиста также претендуют французские клубы, но он сам склоняется к переезду в Москву.
Изидор является воспитанником академии "Ренна", откуда его в 2018-м забрал "Монако". С тех пор форвард провел за монегасков 12 матчей, в которых не отличался результативными действиями. Прошлый сезон он провел в аренде в клубе "Бастия-Борго", выступающем в 3-м по силе дивизионе Франции. Там на счету нападающего 16 голов в 29 встречах.
Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова
Источник: "Локомотив" заплатит за Изидора из "Монако" 2,5 млн евро
Форвард "Монако" Вильсон Изидор в ближайшее время может перебраться в "Локомотив".
Фото: инстаграм Вильсона Изидора