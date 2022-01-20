Раванелли из "Ахмата" перешел в "Сан-Бернарду"

Бразильский полузащитник Раванелли покинул "Ахмат".

Фото: ФК "Ахмат"

Полузащитник Раванелли продолжит карьеру в бразильском клубе «Сао Бернардо». Футболист заключил с соотечественниками полноценный контракт. При этом «Ахмат» сохранит за собой 70% от стоимости последующего трансфера.



Желаем Раванелли удачи и успехов! pic.twitter.com/skqKddmxtf — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 20, 2022

Об уходе футболиста сообщила пресс-служба грозненцев. Игрок вернулся в Бразилию на правах свободного агента, но "Ахмату" достанется 70% от суммы его последующего трансфера. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 млн евро.Раванелли выступал за "Ахмат" с 2017-го года с перерывами на аренды в "Атлетико Паранаэнсе" и "Шапекоэнсе". За это время полузащитник провел 38 матчей за клуб, в которых забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач.После 18 матчей "Ахмат" занимает 7-е место в РПЛ, набрав 27 команд. Команда Андрея Талалаева по дополнительным показателям опережает "Крылья Советов".