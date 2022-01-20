Габулов высказался о слухах, согласно которым "Химки" могут отправить Лантратова в "Локо", а в обратном направлении проследует полузащитник "железнодорожников" Дмитрий Рыбчинский. По словам гендиректора подмосковного клуба, в "Локомотиве" ему сообщили, что не интересуются Лантратовым.
"Когда только первый раз появился слух об интересе "Локомотива" к Лантратову, я созвонился с Томасом Цорном, чтобы узнать, откуда дует ветер. Он меня заверил, что доволен вратарской линией своей команды, никаких мыслей о Лантратове нет. <...> Что касается Рыбчинского, то мы им интересовались, но "Локомотив" с ним расставаться не намерен", - заявил Габулов.
Напомним, что Габулов вступил в должность генерального директора "Химок" в конце декабря. Подмосковная команда занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров (14 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Габулов высказался о возможном переходе Кокорина в "Химки"
Гендиректор "Химок" Габулов: Цорн заверил меня, что у "Локомотива" нет мыслей о Лантратове
Гендиректор "Химок" Владимир Габулов прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря команды Ильи Лантратова в "Локомотив".
Фото: "Химки"