Минувшим летом Сазонов, являющийся воспитанником "Зенита", заключил контракт с "Динамо". При этом, по словам игрока, перед подписанием соглашения с московским клубом у него было предложение из "Эспаньола". Сазонов также рассказал, что "Эспаньол" делал более выгодное в финансовом плане предложение.
"Было несколько клубов РПЛ и оффер из "Эспаньола". Но когда пришло время окончательно определяться, я выбирал между двумя вариантами - "Динамо" и "Эспаньол". <...> "Эспаньол" предлагал больше, чем "Динамо". Но сейчас самое главное в моей карьере - это развитие. Если буду развиваться, постоянно играть в РПЛ, хорошо играть, всё остальное придет", - заявил Сазонов.
Источник: Матч ТВ
Сазонов: выбирал между "Динамо" и "Эспаньолом". Испанский клуб предлагал более выгодные условия
Защитник "Динамо" Саба Сазонов рассказал, что мог продолжить карьеру в Испании.
Фото: "Динамо"