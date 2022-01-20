Как сообщает источник, решение зависело от итогов встречи лидеров ведущих фанатских группировок красно-белых. В итоге они приняли коллегиальное решение о бойкоте всех матчей, начиная с весенней части чемпионата.
Сообщается, что членов объединений, которые нарушат бойкот, планируют отчислять. При этом фанатам разрешается ездить с командой по городам, где будет выступать "Спартак", но запрещается посещать стадионы.
Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Источник: телеграм-канал "Арена Незыгарь"
Источник: активные фанаты "Спартака" приняли решение о бойкоте всех матчей команды из-за Fan ID
Болельщики "Спартака" планируют бойкотировать матчи своей команды после возобновления сезона.
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