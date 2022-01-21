"Абсолютно точно она разбирается в футболе, она этим живет. Когда речь заходила про отдельных футболистов, она знала их статистику, рост, вес. Все знала. Я столько не знаю о футболистах. Она реально понимает. Она говорит про ускорения, пробеги, обводки. Это нельзя вызубрить", - сказал Конов в интервью Sports.ru.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на 9-м месте. В активе красно-белых 23 набранных очка. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
15 декабря клуб объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера, на котором он продержался около полугода. Его место занял итальянский специалист Паоло Ваноли.
Конов: Зарема разбирается в футболе. Когда речь заходит о футболистах, она знает статистику, рост, вес. Все знает
Журналист Василий Конов поделился мнением о жене владельца "Спартака" Зареме Салиховой.
Фото: Global Look Press