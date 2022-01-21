"Если болельщики "Спартака" приняли решение бойкотировать матчи команды по такой глупой причине, как Fan ID, значит, такие они "фанаты" и так "любят" свой клуб. Фанаты обязаны выполнять то, что от них требуется законодательством. Все делается не просто так", - цитирует Роднину Sport24.
Напомним, сегодня появилась информация, что после встречи лидеров ведущих фанатских группировок "Спартак", ими было принято решение о бойкоте матчей команды, начиная с весенней части чемпионата. Это решение связано с введением Fan ID - паспорта болельщика, который необходимо получать, чтобы посещать стадион.
Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Роднина: если болельщики "Спартака" решили бойкотировать матчи команды, значит так они "любят" свой клуб
Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что лидеры объединений фанатов "Спартака" решили бойкотировать матчи команды после возобновления сезона из-за введения Fan ID.
Фото: ТАСС