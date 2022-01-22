"Думаю, каждый из нашей команды достоин играть в топ-клубах. Что касается Сергеева и Пруцева, они готовы конкурировать там с ребятами на равных. Пройдут адаптацию, и в сезоне мы уже увидим тот футбол, который они показывали в "Крыльях". "Зенит" создает много моментов, много забивает, и команды против них играют в более закрытый футбол. С бразильцами Ваньку даже ничего делать не надо будет, забьет голы", - сказал Чернов.
Иван Сергеев перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов". Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года. За самарский клуб он выступал с лета 2020 года. В общей сложности за "Крылья" Иван провел 66 матчей, в которых забил 51 гол и стал автором 15 результативных передач.
Данил Пруцев накануне стал игроком "Спартака". Соглашение 21-летнего полузащитника с "красно-белыми" рассчитано до конца сезона-2025/26. в нынешнем розыгрыше РПЛ Пруцев провел за "Крылья Советов" 17 матчей и не отличился результативными действиями. 21-летний полузащитник выступал за самарский клуб с 2021 года.
Источник: РБ Спорт
Пруцев перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов"
Сергеев определился с игровым номером в "Зените"
Чернов: с бразильцами в "Зените" Сергееву делать ничего не надо, чтобы забить
Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов поделился мнением о переходах нападающего Ивана Сергеева в "Зенит" и полузащитника Данила Пруцева в "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"