"В тот день был матч моей команды - "Бойз Таун". Когда папа пришел на игру, я уже был на стадионе. Уже после матча мы с друзьями собирались выходить, когда стали звучать выстрелы. Тогда я не знал, что стреляли в отца. Все побежали туда - хотели увидеть, что произошло. Я был наверное метрах в 15, когда увидел, что это мой папа и тут же отвернулся.
Дальше я не играл в футбол примерно полтора года. Я бросил футбол и бросил вообще все хорошее, думал только о плохом", - сказал Николсон в интервью пресс-службе "Спартака".
В 2017-м году Николсон перешел из чемпионата Ямайки в словенский "Домжале". Спустя два года его подписал бельгийский "Шарлеруа", из которого он и приехал в "Спартак". В текущем сезоне чемпионата Бельгии форвард сыграл 18 матчей , забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
Сообщалось, что красно-белые заплатили за ямайца 6,5 млн евро. Форвард заключил контракт до лета 2026 года.
Николсон - об убийстве отца на стадионе: я бросил футбол и бросил вообще все хорошее, думал только о плохом
Новобранец "Спартака" Шамар Николсон рассказал о том, как его отец погиб во время матча его команды в Ямайке.
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