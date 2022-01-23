— Начали ли мы переговоры с "Локомотивом" насчет нового контракта? У Мацея есть действующий контракт, он действует до 30 июня. Это все, что я пока могу сказать, — приводит слова агента Sport24.
32-летний Рыбус выступает за московский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне польский футболист в 17 матчах во всех турнирах отметился двумя голевыми передачами.
Ранее появилась информация, что Рыбус может покинуть клуб.
Агент Рыбуса отказался комментировать возможное продление контракта с "Локомотивом"
Мариуш Пекарски, агент защитника "Локомотива" Мацея Рыбуса, рассказал о состоянии переговоров с клубом о продлении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"