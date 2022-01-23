Ранее представитель украинского футболиста Максим Дудченко заявил, от "Зенита" пока не поступало предложения продлить контракт.
"Зенит" делает предложение Ракицкому о продлении контракта", - цитирует Медведева Bobsoccer.
Защитник Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года за 10 млн евро из "Шахтера". В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и стал автором 6 результативных передач. Всего за петербургский клуб Ракицкий сыграл в 107 матчах, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач.
Первый официальный матч в 2022 году "Зенит" проведет 17 февраля против "Бетиса" в Лиге Европы.
Представитель Ракицкого: в ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не "Зенит"
Медведев: "Зенит" делает предложение Ракицкому о продлении контракта
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о ситуации с возможным продлением контракта защитника петербургской команды Ярослава Ракицкого.
Фото: ФК "Зенит"