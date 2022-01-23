Как сообщает источник, Крицюк продолжает работать в Санкт-Петербурге по индивидуальной программе. В ноябре стало известно, что Станислав пропустит 2-3 месяца из-за травмы колена. Крицюку была проведена лечебно-диагностическая артроскопия правого коленного сустава. Крицюк примет участие в португальском сборе "Зенита", который пройдет с 29 января по 13 февраля.
Отмечается, после болезни восстанавливается голкипер Михаил Кержаков. Также на сбор в Португалию полетит молодой вратарь "Зенита" Даниил Одоевский.
Накануне "Зенит" сыграл вничью с болгарским клубом "Ботев" (2:2) в товарищеском матче на сборе в Дубае. 25 января петербуржцы проведут заключительный матч на первом зимнем сборе - соперником будет словацкая "Жилина".
Источник: Bobsoccer
Источник: Крицюк отправится с "Зенитом" на второй сбор в Португалию
Вратарь "Зенита" Станислав Крицюк примет участие во втором зимнем сборе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"