"Отношение к лимиту? Я считаю, что должна быть конкуренция и должны играть только сильные иностранцы. И уж точно легионеры нужны в клубах", - сказал Анюков.
Также Анюков высказался об уровне чемпионата России.
"Упал уровень чемпионата, в том числе из-за уровня легионеров. Сейчас, если не брать "Зенит", сильные игроки к нам не приезжают. Ни в коем случае не хочу никого обидеть - ребят или клубы - но факт остается фактом", - заявил экс-футболист сборной России.
Ранее появилась информация, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров. Одновременно на поле может находится не более 8 иностранцев.
Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.
Источник: Матч ТВ
Иван Игнатьев: не понимаю, почему у нас принято молиться на легионеров
"Сейчас, если не брать "Зенит", сильные игроки к нам не приезжают". Анюков - о легионерах
Тренер "Зенита" Александр Анюков рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"