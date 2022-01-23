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"Сейчас, если не брать "Зенит", сильные игроки к нам не приезжают". Анюков - о легионерах

Тренер "Зенита" Александр Анюков рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
"Отношение к лимиту? Я считаю, что должна быть конкуренция и должны играть только сильные иностранцы. И уж точно легионеры нужны в клубах", - сказал Анюков.

Также Анюков высказался об уровне чемпионата России.

"Упал уровень чемпионата, в том числе из-за уровня легионеров. Сейчас, если не брать "Зенит", сильные игроки к нам не приезжают. Ни в коем случае не хочу никого обидеть - ребят или клубы - но факт остается фактом", - заявил экс-футболист сборной России.

Ранее появилась информация, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров. Одновременно на поле может находится не более 8 иностранцев.

Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Анюков Зенит
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