"Наверное, у всех клубов есть интерес. Тут нужно все сравнивать: и наши возможности, и его желания. Сейчас игрок стал свободным агентом, мы рассмотрим его в том числе. Не исключаем такую возможность. Все будет зависеть от его условий. Если он потребует больших денег, придется отказаться", - приводит слова Терюшкова "РБ Спорт".
Напомним, 21 января стало известно, что Деспотович не будет продолжать играть за "Рубин". Сообщалось, что футболисту несколько раз предложили искать себе новый клуб, а затем перевели в дубль.
Деспотович играет за "Рубин" с июля 2020-го года. С того момента на счету сербского форварда 36 матчей, в которых он забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. При этом большая часть результативных действий пришлась на прошлый сезон, а в этом 29-летний нападающий забил только 1 гол в 9 встречах.
Терюшков: "Химки" рассмотрят вариант с Деспотовичем, но все зависит от его условий
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе подмосковного клуба с форварду Джордже Деспотовичу.
Фото: ФК "Рубин"