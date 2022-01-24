"Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков <...> Напомним, основная цель принятого закона о введении СИБ — обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения", - цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.
Напомним, сегодня фанаты "Спартака" объявили о том, что все члены объединений планируют бойкотировать все матчи команды в РПЛ, Кубке России и еврокубках, где потребуется оформление Fan ID.
С аналогичным заявлением выступили также фанаты "Ростова", отказавшиеся от оформления паспорта болельщиков. Ранее с подобными заявлениями выступали и фанаты других клубов РПЛ.
17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Матыцин: цель закона о Fan ID - безопасность на стадионах и привлекательность спортивных мероприятий
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал предстоящее введение закона о Fan ID.
Фото: ТАСС