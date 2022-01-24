Тарасова: я против введения Fan ID. Понятно, почему болельщики недовольны

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.



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"Я против введения паспорта болельщика, не нужен он. Действующая процедура нормальная. Понятно, почему болельщики недовольны", - заявила Тарасова.



Напомним, что ранее Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения массовых спортивных мероприятий. Закон должен вступить в силу 1 июня. После его принятия фанаты ряда российских клубов выразили несогласие с решением властей и заявили о намерении бойкотировать матчи.



Источник: Тарасова отметила, что является противницей введения Fan ID. Также она заявила, что понимает недовольство болельщиков этим решением властей."Я против введения паспорта болельщика, не нужен он. Действующая процедура нормальная. Понятно, почему болельщики недовольны", - заявила Тарасова.Напомним, что ранее Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения массовых спортивных мероприятий. Закон должен вступить в силу 1 июня. После его принятия фанаты ряда российских клубов выразили несогласие с решением властей и заявили о намерении бойкотировать матчи.Источник: РБК