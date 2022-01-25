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Орлов - об Адамове: одно дело играть за "Урал", совсем другое - выигрывать чемпионство с "Зенитом"

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход в "Зенит" защитника Арсена Адамова.
Фото: ФК "Зенит"
Адамов перешел в петербургский клуб из "Урала". Контракт Арсена с "Зенитом" рассчитан до конца сезона-2025/26. Соглашение вступит в силу после прохождения футболистом углубленного медицинского обследования в Петербурге.

"Надо пробовать, он способный, все сейчас про него говорят. Тут такая же история, как с Сергеевым. Но одно дело играть за "Крылья Советов", как Сергеев, или за "Урал", как Адамов. А другое дело – когда они попадут в команду, которая должна играть в Лиге чемпионов, должна быть чемпионом страны. В "Зените" совсем другие требования", - приводит слова Орлова РБ Спорт.

Защитник Арсен Адамов выступал за "Урал" с января 2021 года. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл в 17 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол. В общей сложности Адамов провел 28 матчей за "Урал". Контракт Арсена с екатеринбуржцами был рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.

Адамов является воспитанником "Ахмата". В основном составе грозненцев он дебютировал летом 2020 года. За главную команду "Ахмата" Адамов отыграл шесть матчей.

Ткаченко рассказал, почему Адамов перешел в "Зенит", а не "Локомотив"


Теги: Орлов Адамов Зенит
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