- В чем тренировки Паоло Ваноли отличаются от занятий российских специалистов? У Ваноли много тактики. Не сказал бы, что занятия под его руководством необычные. У нас две тренировки в день. Первая посвящена "физике", вторая – работе с мячом. Вместе с тем итальянец предлагает новые для меня интересные упражнения. Мне нравится. Приходится тяжелее, чем в "Арсенале"? Немного. В целом же я переношу нагрузки относительно легко, - передает слова Хлусевича Bobsoccer.
20-летний полузащитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич первую часть сезона провел в составе тульского "Арсенала", о его будущем переходе в январе 2022 года к красно-белым за 3 миллиона евро было объявлено в начале ноября 2021 года. В текущем сезоне Хлусевич провел за красно-желтых 18 матчей во всех турнирах и записал в них на свой счет 5 голов и 2 результативных передачи. В "Арсенале" футболисту приходилось работать с российскими тренерами Сергеем Подпалым и Дмитрием Парфеновым, а также черногорским специалистом Миодрагом Божовичем, возглавляющим туляков в настоящее время.
Хлусевич высказался о различиях в тренировках Ваноли и российских тренеров
Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал об особенностях тренировочных занятий под руководством итальянского главного тренера Паоло Ваноли.
Фото: ПФК "Арсенал"