- В 2000-х игроки чаще делали то, что хотели сами, было больше свободы. Теперь в первую очередь нужно думать о команде, все обязаны отрабатывать в обороне. Раньше в футболе точно было больше радости. Игроки прошлого чаще делали что-то такое, после чего думаешь: "Вау!" Сейчас этого меньше, но мне кажется, что в любой игре всё равно есть момент для эффектного финта, - передает слова Клаудиньо Sports.ru.
24-летний атакующий полузащитник Клаудиньо является олимпийским чемпионом 2021 года в составе сборной Бразилии. В августе 2021 года футболист перешел из "Ред Булл Брагантино" в петербургский "Зенит" и в осенней части сезона провел 18 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись в них 9 забитыми голами и 2 результативными передачами. Клаудиньо стал одним из самых ярких игроков осеннего этапа Российской премьер-лиги и был признан читателями Rusfootball.info лучшим игроком 2021 года в РПЛ.
Клаудиньо, Захарян и Агаларов в основе, Дзюба в запасе. Сборная лучших игроков РПЛ 2021 года от Rusfootball
Клаудиньо: раньше в футболе точно было больше радости. Игроки чаще делали то, что хотели сами
Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо высказался об изменениях в современном футболе.
Фото: ФК "Зенит"