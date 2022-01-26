СМИ: РФС направил в Министерство спорта предложения по изменению лимита на легионеров

РФС предложил на рассмотрение в Минспорта новый вариант лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

Фото: РФС





- Взаимодействие с Министерством спорта и другими ведомствами на этот счет действительно идет, РФС свое предложение относительно видения лимита направил еще в прошлом году, и как только решение будет утверждено, мы проинформируем о деталях, - передает слова представителя службы коммуникаций РФС "РБ Спорт".



Напомним, что в настоящее время в Российской премьер-лиге действует формула лимита на легионеров "8+17", подразумевающая, что в заявке каждого клуба на сезон допускается иметь не более 8 футболистов-иностранцев.



Источник: " Российский футбольный союз направил в Министерство спорта РФ предложение с новым вариантом лимита на легионеров, сообщают СМИ. При этом, по данным источника, предлагаемый вариант отличается от тех, которые в последние месяцы обсуждались в футбольном инфопространстве (12-13 легионеров в заявке при не более 8 одновременно на поле либо 13 иностранцев в заявке при введении денежного налога на них и не менее 4 доморощенных игроков).- Взаимодействие с Министерством спорта и другими ведомствами на этот счет действительно идет, РФС свое предложение относительно видения лимита направил еще в прошлом году, и как только решение будет утверждено, мы проинформируем о деталях, - передает слова представителя службы коммуникаций РФС "РБ Спорт".Напомним, что в настоящее время в Российской премьер-лиге действует формула лимита на легионеров "8+17", подразумевающая, что в заявке каждого клуба на сезон допускается иметь не более 8 футболистов-иностранцев.Источник: " РБ Спорт