- Кто нужен "Спартаку"? Во-первых, креативный атакующий полузащитник. Во-вторых, опорный хав а-ля Вернблум, умеющий выгрызать мячи в центре поля. Хендрикс эту роль не вытянул. А Зобнин, Умяров, Литвинов и Пруцев больше заточены на атаку. Ну и, конечно, летом придется искать замену Жиго, который не собирается продлевать контракт, - цитирует Сафонова "СЭ".
В ходе зимнего межсезонья-2021/2022 московский "Спартак" подписал контракты с пятью новичками: 24-летним ямайским нападающим Шамаром Николсоном и четырьмя молодыми россиянами - 20-летним правым полузащитником Даниилом Хлусевичем и 21-летними центральным полузащитником Данилом Пруцевым, левым защитником Леоном Классеном и вратарем Ильей Свиновым. Сумма трансферной компенсации за переход Николсона составила 9 миллионов евро, остальные новички суммарно обошлись красно-белым в 5,65 миллиона евро.
Агент Сафонов рассказал, каких игроков нужно приобрести "Спартаку"
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о позициях, которые нужно усиливать московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"