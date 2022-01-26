- Клуб упустил момент, когда мог на Сердаре Азмуне неплохо заработать. Для этого нужно было в прошлом году продавать нападающего либо подписывать с ним новый контракт. Руководители "Зенита" почему-то не сделали ни того ни другого, - приводит слова Сафонова "СЭ".
Ранее стало известно, что 27-летний иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун подписал контракт с "Байером" из Леверкузена. Срок действия соглашения начнется летом 2022 года, после того, как истечет срок действия контракта форварда с "Зенитом", и он покинет сине-бело-голубых в статусе свободного агента - без какой-либо трансферной компенсации.
Агент Сафонов: "Зенит" упустил момент, когда мог на Азмуне неплохо заработать
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию с переходом в "Байер" нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
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