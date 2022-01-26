Напомним, ранее стало известно, что летом иранец перейдет в "Байер" на правах свободного агента. Азмун подписал контракт с немецким клубом до 2027 года. Соглашение Сердара с "Зенитом" рассчитано до конца текущего сезона.
"Конечно, мы бы предпочли, чтобы он остался. Азмун всегда приносил радость на поле и в раздевалке и вообще казался немного бразильцем потому, насколько часто на его лице была улыбка и как он шутил.
Если он мечтал играть в Европе, я рад за него и желаю ему огромного успеха, чтобы он радовал уже немецких болельщиков. Но жизнь продолжается, весной мы еще поиграем вместе", - цитирует Малкома Bobsoccer.
Сообщалось, что Сердар отправился на подписание контракта с "аспириновыми", не предупредив об этом петербургский клуб. Тем самым он нарушил медицинский протокол и будет оштрафован. Также СМИ писали, что Азмуна могут отправить в "Зенит-2".
В текущем сезоне Малком провел 20 матчей во всех турнирах за "Зенит", в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
Малком - об Азмуне: предпочел бы, чтобы он остался в "Зените"
Полузащитник "Зенита" Малком высказался об уходе из клуба нападающего Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"