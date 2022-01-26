СМИ: Дюков и Матыцин провели встречу по теме введения системы Fan ID

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин в среду провели встречу, предметом обсуждения которой стали перспективы введения Fan ID.

Фото: РФС





Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.



Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



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Депутат Журова: есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ По информации источника, встреча носила плановый характер. Обсуждались конкретные аспекты применения системы на футбольных матчах с тем, чтобы сделать ее максимально удобной и прозрачной для болельщиков.Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.Источник: РИА Новости