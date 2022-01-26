Отметим, что первый матч пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 17 февраля (20:45 мск). Ответная игра состоится 24 февраля на стадионе "Бенито Вильямарин" (23:00 мск).
"Бетис", как любая испанская команда, представляет серьезную опасность, там собраны игроки очень высокого качества. Лига Европы – очень важный турнир, мы знаем, что при должных усилиях и необходимой концентрации мы будем максимально готовы даже не на девяносто, а на девяносто пять минут! Словом, нам все по силам, мы можем забраться очень высоко в плей-офф – уверен, это и покажут матчи с "Бетисом", - сказал Малком.
Напомним, "Зенит" занял 3-е место в группе Лиги чемпионов, набрав в 6 матчах 5 очков. Соперниками "сине-бело-голубых" на этой стадии еврокубка были туринский "Ювентус", лондонский "Челси" и шведский "Мальме".
"Бетис" в таблице чемпионата Испании занимает 3-е место, набрав в 22 матчах 40 очка. Накануне подопечные Пеллегрини со счетом 4:1 разгромили в Ла Лиге "Эспаньол". Также севильский клуб вышел в 1/4 финала Кубка Испании.
Источник: Bobsoccer
"Зениту" очень сильно не повезло с соперником". Ан. Мостовой - о "Бетисе" в Лиге Европы
Малком: "Зенит" может забраться очень высоко в плей-офф Лиги Европы. Уверен, матчи с "Бетисом" это покажут
Полузащитник "Зенита" Малком поделился ожиданиями от стыковых матчей плей-офф Лиги Европы против "Бетиса".
Фото: ФК "Зенит"