В "Зените" объяснили отказ отпустить Азмуна в сборную Ирана

В "Зените" объяснили решение не отпускать форварда команды Сердара Азмуна в расположение сборной Ирана.

Фото: РИА Новости





В пресс-службе "Зенита" отметили, что Азмуна вызвали в сборную позже сроков, установленных ФИФА. Петербуржцы решили оставить игрока в команде, чтобы он набрал форму.



"Вызов в сборную Сердара Азмуна пришел позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остается за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он игрок "Зенита", и тренерский штаб принял решение в интересах команды", - сообщили в пресс-службе.



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Главный тренер сборной Ирана прокомментировал отказ "Зенита" отпустить Азмуна в национальную команду Напомним, ранее стало известно, что Федерация футбола Ирана пожаловалась на " Зенит " в ФИФА из-за отказа петербуржцев отпустить Азмуна в сборную.В пресс-службе "Зенита" отметили, что Азмуна вызвали в сборную позже сроков, установленных ФИФА. Петербуржцы решили оставить игрока в команде, чтобы он набрал форму."Вызов в сборную Сердара Азмуна пришел позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остается за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он игрок "Зенита", и тренерский штаб принял решение в интересах команды", - сообщили в пресс-службе.Источник: Sport24