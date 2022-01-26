По словам экс-футболиста "Спартака" Глушакова, его не смущает, что Коваленко выступает за ЦСКА. Также игрок "Химок" отметил, что не обращает внимания на негативные комментарии, поступающие из-за отношений с Ксенией.
"Не смутило ли, что Ксения из ЦСКА? Вообще нет. При чем здесь клубные амбиции, когда есть два взрослых человека и отношения. Это самое важное. Мы живем для себя и нашей семьи, а не для других. <...> Ощутил ли хейт болельщиков из-за отношений с Ксенией? На комментарии дебилов не обращаю внимания. Мне все равно", - сказал Глушаков.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Глушаков провел за "Химки" 15 матчей и забил семь голов.
Источник: Sport24
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Глушаков: хейт болельщиков из-за отношений с Коваленко? На комментарии дебилов не обращаю внимания
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался об отношениях с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.
Фото: Sport24