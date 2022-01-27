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Глушаков: очень хочется поехать со сборной на чемпионат мира

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил о желании снова вернуться в состав сборной России.
Фото: РПЛ
"Травма после приезда в сборную? Это было печально, но желания сыграть за сборную только прибавилось. Никогда не скрывал свою мотивацию. Играю на высоком уровне, чтобы быть в главной команде. Очень хочется поехать на чемпионат мира", - приводит слова Глушакова Sport24.

Напомним, в сентябре прошлого года Глушаков был вызван в сборную России впервые за 4 года. Но в преддверии матчей против Словакии и Словении Глушаков получил повреждение в игре за клуб против тульского "Арсенала" и пропустил матчи сборной.

В нынешнем сезоне Глушаков провел 15 матчей за "Химки" в РПЛ и забил 7 мячей. Это почти половина от всех голов, которые подмосковный клуб забил в этом сезоне (16).


Теги: Глушаков Сборная России Химки
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