Юшин объяснил, почему перешел в "Урал", несмотря на интерес "Краснодара" и "Рубина"

Новичок "Урала" Александр Юшин рассказал, что побудило его на переход в екатеринбургский клуб.

Фото: ФК "Урал"





Напомним, "Урал" объявил о переходе Юшина в январе. Футболист будет выступать за команду Игоря Шалимова под 7-м номером. Ранее полузащитник играл за "Нефтехимик".



В нынешнем сезоне Юшин сыграл 25 матчей в ФНЛ, в которых забил 18 мячей и отдал 4 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром турнира. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 600 тысяч евро.



"Урал" после 18 туров занимает 11-е место в РПЛ, набрав 19 очков. "Почему выбрал " Урал "? Потому что за мной долго и пристально следили, со мной часто общались и узнавали, какое у меня мнение. Наверное, это и подкупило. " Краснодар " и " Рубин " интересовались поверхностно? Не поверхностно, но больший интерес проявил "Урал". Был разговор с Игорем Шалимовым — я принял информацию, которую он предоставил, переварил и сделал выводы", - приводит слова Юшина "Матч ТВ" Напомним, "Урал" объявил о переходе Юшина в январе. Футболист будет выступать за команду Игоря Шалимова под 7-м номером. Ранее полузащитник играл за "Нефтехимик".В нынешнем сезоне Юшин сыграл 25 матчей в ФНЛ, в которых забил 18 мячей и отдал 4 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром турнира. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 600 тысяч евро."Урал" после 18 туров занимает 11-е место в РПЛ, набрав 19 очков.