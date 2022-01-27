"Российские тренеры на слуху, про них всегда будут говорить - и припоминать, что не добились результата. Выигрываешь - ты на коне. Проигрываешь - всегда будут хаять. У нас так заведено. В "Спартаке" не доверяют российским тренерам? Ждут, когда я закончу карьеру. Приду и буду тренером. В качестве тренера цель - взять чемпионство", - цитирует Глушакова Sport24.
Глушаков в качестве игрока выступал за "Спартак" с 2013-го по 2019-й год. За этот период он провел 173 матча за красно-белых, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. После ухода из "Спартака" Глушаков перебрался в "Ахмат", откуда и перешел в "Химки".
В нынешнем сезоне Глушаков провел 15 матчей за "Химки" в РПЛ и забил 7 мячей. "Химки" занимают последнее место в РПЛ, набрав 14 очков в 18 встречах.
Глушаков: в "Спартаке" ждут, когда я закончу карьеру. Приду и буду тренером
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о планах после завершения карьеры футболиста.
Фото: РПЛ