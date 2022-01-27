Матчи Скрыть

Сделать ставку

Агент Фомина: информация об интересе к Даниилу со стороны "Кристал Пэлас" - это слухи

Александр Маньяков, агент полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в "Кристал Пэлас".
Фото: Sport24
Ранее СМИ сообщили, что "Кристал Пэлас" проявляет интерес к Фомину. По словам агента игрока, информация прессы - не более чем слухи. Переговоры с английским клубом не ведутся, заявил Маньяков.

"У Фомина контракт с "Динамо". Информация об интересе со стороны "Кристал Пэлас" - слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся", - рассказал агент.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Фомин провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Источник: Sport24

Источник: "Кристал Пэлас" рассматривает вариант с подписанием Фомина


Теги: Фомин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: Чалов согласился на переход во французский "Брест" 7
Игнатьев - о Юри Алберто: если о Халке и Витселе мы говорили, что это стоящие игроки, то здесь трудно сказать эксклюзив
Карпин: тренировки "Спартака" меня очень порадовали. Ваноли произвел приятное впечатление
Карпин: если я завтра захочу как болельщик пойти на футбол, то не смогу без Fan ID. По мне, это катастрофа 7
Сборная Ирана обеспечила себе участие в ЧМ-2022 1
Игонин: "Зениту" нужно усилить центр обороны и атаку эксклюзив
Игонин: слухи о стоимости Юри Алберто в 17 млн евро? Мне очень не нравится, когда нет официальных данных 3 эксклюзив
Агент нападающего ЦСКА Шкурина отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в "Ракув"
СМИ: Юри Алберто присоединится к "Зениту" зимой 2
Адамов: уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как "Зенит" 5
Гендиректор "Аталанты" заявил, что Миранчук не покинет клуб 1
Адамов: у меня были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о "Зените"
Официально: Адамов подписал контракт с "Зенитом" 1
Нападающий ЦСКА Шкурин может перейти в "Ракув" 2
Главный врач "Динамо": все тесты на коронавирус, которые мы проводили Вареле, были отрицательными 1
Источник: Анджорин не хочет возвращаться в "Локомотив" из-за ухода Рангника 8
Агент Фомина: информация об интересе к Даниилу со стороны "Кристал Пэлас" - это слухи
Источник: Азмун покинул командный чат "Зенита" 7
"Если есть возможность поиграть в АПЛ, ее надо использовать". Парфенов - о возможном переходе Фомина в "Кристал Пэлас"
Боярский: не думаю, что у Азмуна снизится мотивация в "Зените". Гончая собака не теряет своих навыков 5
СМИ: "Зенит" отпустит Азмуна в "Байер" зимой, если подпишет контракт с Алберто 6
Гисдоль подвел итоги первого зимнего сбора "Локомотива"
Жена Карпина: его внебрачная дочь Вероника - это случайность 13
Лунев отправит в "Зенит" претензию о невыплате долгов. Если ответ не поступит - обратится в РФС 4
СМИ: "Зенит" ищет левого центрального защитника в Бундеслиге 4
Варела: мои слова о коронавирусе были неправильно интерпретированы. Я не давал интервью 3
Олимпийская чемпионка Шишкина - о скандальной презентации Языджи: мы вам не Наташи! 6
В "Лацио" опровергли интерес к Миранчуку
"Уфа" объявила о расторжении контракта с Азером Алиевым 1
Шнуров высмеял Fan ID в своей новой песне 3
Все новости
-