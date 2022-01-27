Ранее СМИ сообщили, что "Кристал Пэлас" проявляет интерес к Фомину. По словам агента игрока, информация прессы - не более чем слухи. Переговоры с английским клубом не ведутся, заявил Маньяков.
"У Фомина контракт с "Динамо". Информация об интересе со стороны "Кристал Пэлас" - слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся", - рассказал агент.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Фомин провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
Источник: Sport24
Источник: "Кристал Пэлас" рассматривает вариант с подписанием Фомина
Агент Фомина: информация об интересе к Даниилу со стороны "Кристал Пэлас" - это слухи
Александр Маньяков, агент полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в "Кристал Пэлас".
Фото: Sport24