Напомним, ранее СМИ опубликовали интервью Варелы, в котором содержалось высказывание о том, что "Динамо" скрыло его заражение коронавирусом по ходу нынешнего сезона. Впоследствии защитник сообщил, что не давал интервью. Он отметил, что его слова в частной беседе были неправильно интерпретированы.
Главный врач "Динамо" прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, у Варелы не было выявлено заражение коронавирусом, когда футболист находился в расположении московской команды.
"Все официальные тесты, которые мы проводили Гиле для участия в соревнованиях, были отрицательными. Никаких симптомов он не испытывал, ни на что не жаловался. Вдобавок мы регулярно проводим внутреннее ПЦР-тестирование с помощью экспресс-тестов - они у Варелы также всегда были негативные", - заявил Родионов.
Источник: Матч ТВ
Варела: мои слова о коронавирусе были неправильно интерпретированы. Я не давал интервью
Главный врач "Динамо": все тесты на коронавирус, которые мы проводили Вареле, были отрицательными
Главный врач "Динамо" Александр Родионов прокомментировал ситуацию со скандальным высказыванием защитника команды Гильермо Варелы.
Фото: "Динамо"