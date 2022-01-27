Матчи Скрыть

Сделать ставку

Главный врач "Динамо": все тесты на коронавирус, которые мы проводили Вареле, были отрицательными

Главный врач "Динамо" Александр Родионов прокомментировал ситуацию со скандальным высказыванием защитника команды Гильермо Варелы.
Фото: "Динамо"
Напомним, ранее СМИ опубликовали интервью Варелы, в котором содержалось высказывание о том, что "Динамо" скрыло его заражение коронавирусом по ходу нынешнего сезона. Впоследствии защитник сообщил, что не давал интервью. Он отметил, что его слова в частной беседе были неправильно интерпретированы.

Главный врач "Динамо" прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, у Варелы не было выявлено заражение коронавирусом, когда футболист находился в расположении московской команды.

"Все официальные тесты, которые мы проводили Гиле для участия в соревнованиях, были отрицательными. Никаких симптомов он не испытывал, ни на что не жаловался. Вдобавок мы регулярно проводим внутреннее ПЦР-тестирование с помощью экспресс-тестов - они у Варелы также всегда были негативные", - заявил Родионов.

Источник: Матч ТВ

Варела: мои слова о коронавирусе были неправильно интерпретированы. Я не давал интервью


Теги: Варела Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Источник: Чалов согласился на переход во французский "Брест" 7
Игнатьев - о Юри Алберто: если о Халке и Витселе мы говорили, что это стоящие игроки, то здесь трудно сказать эксклюзив
Карпин: тренировки "Спартака" меня очень порадовали. Ваноли произвел приятное впечатление
Карпин: если я завтра захочу как болельщик пойти на футбол, то не смогу без Fan ID. По мне, это катастрофа 7
Сборная Ирана обеспечила себе участие в ЧМ-2022 1
Игонин: "Зениту" нужно усилить центр обороны и атаку эксклюзив
Игонин: слухи о стоимости Юри Алберто в 17 млн евро? Мне очень не нравится, когда нет официальных данных 3 эксклюзив
Агент нападающего ЦСКА Шкурина отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в "Ракув"
СМИ: Юри Алберто присоединится к "Зениту" зимой 2
Адамов: уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как "Зенит" 5
Гендиректор "Аталанты" заявил, что Миранчук не покинет клуб 1
Адамов: у меня были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о "Зените"
Официально: Адамов подписал контракт с "Зенитом" 1
Нападающий ЦСКА Шкурин может перейти в "Ракув" 2
Главный врач "Динамо": все тесты на коронавирус, которые мы проводили Вареле, были отрицательными 1
Источник: Анджорин не хочет возвращаться в "Локомотив" из-за ухода Рангника 8
Агент Фомина: информация об интересе к Даниилу со стороны "Кристал Пэлас" - это слухи
Источник: Азмун покинул командный чат "Зенита" 7
"Если есть возможность поиграть в АПЛ, ее надо использовать". Парфенов - о возможном переходе Фомина в "Кристал Пэлас"
Боярский: не думаю, что у Азмуна снизится мотивация в "Зените". Гончая собака не теряет своих навыков 5
СМИ: "Зенит" отпустит Азмуна в "Байер" зимой, если подпишет контракт с Алберто 6
Гисдоль подвел итоги первого зимнего сбора "Локомотива"
Жена Карпина: его внебрачная дочь Вероника - это случайность 13
Лунев отправит в "Зенит" претензию о невыплате долгов. Если ответ не поступит - обратится в РФС 4
СМИ: "Зенит" ищет левого центрального защитника в Бундеслиге 4
Варела: мои слова о коронавирусе были неправильно интерпретированы. Я не давал интервью 3
Олимпийская чемпионка Шишкина - о скандальной презентации Языджи: мы вам не Наташи! 6
В "Лацио" опровергли интерес к Миранчуку
"Уфа" объявила о расторжении контракта с Азером Алиевым 1
Шнуров высмеял Fan ID в своей новой песне 3
Все новости
-