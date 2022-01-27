Агент сообщил, что из ЦСКА и киевского "Динамо", за которое Шкурин выступает на правах аренды, к нему никто не обращался по поводу возможного перехода.
"Разговоров пока таких (о "Ракуве") не было, из ЦСКА и "Динамо" никто не обращался. Конечно, Илье хотелось бы получать больше игрового времени, но все в его руках. По окончании первой части чемпионата никто в "Динамо" не говорил, что им недовольны", - заявил Исаев.
Напомним, ранее польские СМИ сообщили, что "Ракув" готов взять Шкурина в аренду зимой. Указывалось, что ЦСКА может прервать аренду игрока в киевском "Динамо". Соглашение с украинским клубом рассчитано до конца сезона.
Источник: Матч ТВ
Нападающий ЦСКА Шкурин может перейти в "Ракув"
Агент нападающего ЦСКА Шкурина отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в "Ракув"
Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, высказался об интересе к игроку со стороны польского "Ракува".
Фото: "Матч ТВ"