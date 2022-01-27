Как сообщает источник, форвард травмировал заднюю поверхность бедра и не полетел с клубом на второй сбор. Футболист остался в Москве, где будет тренироваться под присмотром врачей. Он может пропустить 3-4 недели. Напомним, 25 февраля "Локомотив" сыграет первый официальный матч в новом году против "Краснодара".
На втором сборе "Локомотив" сыграет с "Мальме", "Гетеборгом" и "Мольде".
В нынешнем сезоне Камано провел 18 матчей за "Локо" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Он выступает за "железнодорожников" с 2020-го года.
Источник: "Metaratings"
Источник: Камано из "Локомотива" может пропустить около месяца из-за травмы
Форвард "Локомотива" Франсуа Камано рискует пропустить возобновление РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"