"Предложение возглавить "Зенит"? "Зенит", мне кажется, это вообще нереально. Скорее ему предложит "ПСЖ", чем "Зенит". По понятным причинам", - сказала Карпина в интервью ютуб-каналу "Betsafe Прибалтика".
С июля 2021-го Карпин возглавляет сборную России. Под его руководством национальная команда провела семь матчей, выиграв в пяти из них. Россия не смогла обыграть только Хорватию (0:0; 0:1), которая в итоге и вышла из отборочной группы H c первого места.
Российской сборной в итоге предстоят стыковые матчи за право играть на ЧМ-2022. На первом этапе соперником подопечных Карпина станет сборная Польши, матч с которой назначен на 24 марта.
Ранее Карпин тренировал "Ростов", "Торпедо" Армавир, "Мальорку" и "Спартак".
Жена Карпина: скорее будет предложение от "ПСЖ", чем от "Зенита". По понятным причинам
Жена Валерия Карпина Дарья усомнилась в том, что муж может когда-либо получить предложение от "Зенита".
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