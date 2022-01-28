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Губерниев: Сафонов и Миранчук - главные лица нашего футбола

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о голкипере "Краснодара" Матвее Сафонове и полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: "СЭ"
Губерниев отметил, что считает Сафонова лучшим российским футболистом. При этом среди полевых игроков он выделил Миранчука.

"Лучший футболист с российским паспортом на данный момент? Я думаю, что это Сафонов. Если речь идет про полевых игроков, то я однозначно назову Алексея Миранчука. Все остальные на лучших никак не годятся. Головина мучают травмы, за него очень обидно. На мой взгляд, Матвей Сафонов и Алексей Миранчук - главные лица нашего футбола", - заявил Губерниев.

Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук может покинуть "Аталанту" в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, игроком интересуются несколько клубов Серии А. В числе претендентов на россиянина назывались "Дженоа", "Милан", "Торино" и другие клубы. Вместе с тем накануне в "Аталанте" заявили, что Алексей останется в клубе нынешней зимой.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Миранчук Ал Сафонов Губерниев
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