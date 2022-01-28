"Он хочет бросить башкирский футбол?" Представитель "Спартака" - о требовании Газизова вернуть его на работу в клуб

По словам Чачуа, Газизов в своем третьем иске к "Спартаку" требует восстановить его в должности генерального директора клуба. Менеджер занимал этот пост с июля по декабрь 2020 года. В связи с этим Чачуа вспомнила о словах Газизова про желание развивать футбол в Башкирии.
"Мы очень много читали интервью Газизова, где он говорил о том, что он ратует за башкирский футбол, что он будет его развивать, что глава Башкортостана готов помочь. Но как же так? Ведь у Газизова контракт на пять лет со "Спартаком". Он хочет бросить башкирский футбол и уйти в "Спартак", получается? Нам это не совсем понятно", - заявила представитель "Спартака".
Источник: БИЗНЕС Online
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Фото: "Спартак"