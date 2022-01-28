Напомним, что в ноябре "Рубин" и Шатов расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Полузащитник объявил о приостановлении карьеры. После этого Шатов некоторое время находился вне футбола. В нынешнем месяце он отправился на сборы с "Уралом".
Иванов заявил, что Шатов хорошо тренируется в составе "Урала". По его словам, вероятно, екатеринбургский клуб подпишет контракт с игроком.
"Мы на сборы его и звали, чтобы обсудить возможное подписание контракта, чтобы он остался у нас играть. Тренируется он хорошо, в полную силу. Думаю, что мы подпишем его. Будем стараться и все для этого сделаем. Все зависит от того, как он будет себя чувствовать, какие у него будут предложения", - заявил Иванов.
Источник: Спорт-Экспресс
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Президент "Урала": думаю, мы подпишем Шатова. Все для этого сделаем
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о потенциальном подписании контракта с полузащитником Олегом Шатовым.
Фото: "Рубин"