"Я же не юрист. Пусть это скажет первым лицом — в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно. Совсем с ума сошли, что ли?", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
На сегодняшнем судебном заседании впервые была представлена расписка, по условиям которой, по мнению стороны Газизова, Федун должен был передать экс-генеральному директору клуба часть акций "Спартака".
Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова заявила, что расписка - это бумага, которую Газизов взял со стола Федуна.
Напомним, Газизов проработал на посту генерального директора в "Спартаке" с июля по декабрь 2020-го года. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал ранее.
Газизов: я взял расписку на столе Федуна? Совсем с ума сошли?
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов ответил на комментарий юриста "Спартака" о том, что расписку, которая сегодня была представлена на судебном заседании, он взял со стола бывшего работодателя.
Фото: ФК "Уфа"