Сегодня, 28 января, "Спартак" провел первый матч под руководством Ваноли. "Красно-белые" сыграли вничью со "Слованом" на сборах в Дубае (2:2).
По окончании встречи Ваноли ответил на вопрос, касающийся игровой схемы "Спартака".
"Будет ли схема с тремя центральными защитниками основной на сезон? Вы хотите, чтобы я сейчас все рассказал нашим соперникам? Вне зависимости от схемы это уже готовая команда, она была построена с этими характеристиками. У нас всегда должен быть план Б. Для этого нам необходим концепт", - заявил Ваноли.
Напомним, что Ваноли занял пост главного тренера "Спартака" в минувшем месяце. Он сменил в должности наставника "красно-белых" Руя Виторию.
Источник: Спорт-Экспресс
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Ваноли - о схеме "Спартака": у команды всегда должен быть план Б
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Фото: "Спартак"