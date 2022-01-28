Газзаев отметил, что Fan ID нужно применять только при проведении масштабных международных соревнований. При этом для обеспечения безопасности на матчах российской Премьер-Лиги достаточно уже имеющихся средств, считает бывший тренер ЦСКА.
"Считаю, что Fan ID крайне важен, нужен и востребован только тогда, когда в нашей стране проводятся крупные международные турниры, такие как чемпионаты мира и Европы. Тогда болельщикам очень удобно, имея Fan ID, перемещаться из одного города в другой. <...> Что касается матчей РПЛ, то я считаю, что сегодня для обеспечения безопасности на стадионах есть все: стоят камеры, по которым видны все сектора, а также есть охрана клуба и волонтеры", - приводит слова Газзаева Sport24.
Напомним, ранее Госдума приняла закон, предусматривающий введение в России Fan ID для посещения массовых спортивных мероприятий. Изначально предполагалось, что закон будет распространяться на матчи российской Премьер-Лиги. Вместе с тем, по некоторым данным, эту систему могут не внедрять в РПЛ. Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.
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Газзаев: Fan ID нужен только тогда, когда в нашей стране проводятся крупные международные турниры
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предполагаемом введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости