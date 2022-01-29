"Хочу ли вернуться в футбол в качестве руководителя клуба? Нет! Устала от борьбы. За очередными реформами, которые начинаются в нашем футболе по инициативе РФС, буду наблюдать со стороны", - цитирует Смородскую "СЭ".
Смородская была президентом "Локомотива" с 2010 по 2016-й год. За это время клуб один раз выиграл Кубок России (2014/15) и сменил 7 тренеров. После ухода Смородской "Локомотив" выиграл РПЛ впервые с 2004-го года.
Сейчас "Локомотив" занимает 6-е место в РПЛ после 18 туров. В активе команды Маркуса Гисдоля 28 зачетных баллов.
Смородская: не вернусь в футбол в качестве руководителя клуба. Устала от борьбы
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская ответила, готова ли вернуться в российский футбол.
Фото: "Чемпионат"