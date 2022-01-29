"То, как играет "Спартак" в обороне последние 20 лет… Надо деньги отнять у тренеров, кто за оборону отвечает. Мне кажется, если я приду, ну не за три месяца конечно, но налажу это дело! Владимир Быстров сказал, что меня надо назначить? Нормально, человек понимает в футболе", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 9-м месте. В активе красно-белых 23 очка в 18 турах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 15 зачетных баллов. В этом сезоне "Спартак" пропустил 26 мячей. Больше только у пяти команд: "Рубина", тульского "Арсенала", "Нижнего Новгорода", "Ростова" и "Химок". При этом у красно-белых отрицательная разница забитых и пропущенных мячей.
Также москвичи вышли в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
15 декабря клуб объявил об увольнении Руя Витории с поста главного тренера. Его место спустя два дня занял итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее работавший в штабе Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
Ловчев: за то, как "Спартак" играет в обороне в последние 20 лет, у тренеров надо отнять деньги
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал игру "Спартака" в защите в последние годы.
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