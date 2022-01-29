— То, как играет "Спартак" в обороне последние 20 лет… Надо деньги отнять у тренеров, кто за оборону отвечает. Мне кажется, если я приду, ну не за три месяца конечно, но налажу это дело! — цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Московский "Спартак" в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги занимает в турнирной таблице девятое место, набрав в 18 матчах 23 очка. Красно-белые в этих встречах пропустили 26 мячей — худший результат среди первых девяти команд.
В ближайшем туре РПЛ, который состоится в конце февраля, "Спартак" сыграет с ЦСКА.
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"Мне кажется, если я приду, то налажу это дело". Ловчев раскритиковал оборону "Спартака"
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался об уровне обороны московской команды.
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