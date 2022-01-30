Ранее СМИ сообщили, что "Индепендьенте" собирается арендовать Гайча. Мовсесьян подтвердил данные об интересе к игроку со стороны аргентинского клуба. По его словам, ЦСКА и "Индепендьенте" ведут переговоры насчет потенциального перехода Гайча.
"Нам действительно поступило предложение от "Индепендьенте", переговоры ведутся. Может ли Гайч остаться в ЦСКА по возвращении из "Уэски"? Рассматриваются разные варианты. Но надо учитывать лимит на легионеров - количество мест под иностранцев в основном составе ограничено. На сегодняшний день окончательное решение по Гайчу не принято", - сообщил Мовсесьян.
Напомним, что в летнее трансферное окно ЦСКА отпустил Гайча в "Уэску" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Гайч является игроком ЦСКА с лета 2020 года. Он перебрался в московский клуб из "Сан-Лоренсо".
Источник: РИА Новости
В ЦСКА подтвердили данные о возможном переходе Гайча в "Индепендьенте"
Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о возможном переходе форварда Аольфо Гайча в "Индепендьенте".
Фото: ЦСКА