Матчи Скрыть

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лион
23:00
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ружомберок
17:00
ДинамоНе начат
Сделать ставку

Круговой: я на правильном пути. При должной работе смогу стать легендой "Зенита"

Защитник "Зенита" Данил Круговой высказался о своем положении в петербургском клубе.
Фото: "Зенит"
Круговой ответил на вопрос, разговаривал ли с наставником "Зенита" Сергеем Семаком по поводу нехватки игровой практики.

"На тренировках и после матчей Сергей Богданович постоянно подбадривает меня. Говорит: молодец, давай, продолжай в том же духе. Все складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе еще смогу стать легендой "Зенита", - сказал Круговой.

Отметим, что в текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги Круговой принял участие в 14 матчах. На счету 23-летнего защитника две результативные передачи.

"Зенит" лидирует в чемпионате России, имея в активе 38 набранных очков. От идущего вторым "Динамо" команду Семака отделяют два очка.

Источник: Sport24

Круговой: Карпин сказал, что при должной работе я буду играть в сборной России


Теги: Круговой Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Влахович: у "Ювентуса" менталитет победителя, как и у меня
"Локомотив" приступил ко второму тренировочному сбору
Источник: "Зенит" не отпустит Одоевского в зимнее трансферное окно
В "Кайрате" прокомментировали будущее Алипа, находящегося на просмотре в "Зените"
Источник: "Спартак" проведет третий сбор в Турции или Сочи
Мостовой: если сумма выкупа Перейры меньше 10 млн евро, то не вижу никаких проблем. Это то, что нужно "Спартаку" 2
Источник: зарплата Юри Алберто в "Зените" - 3 млн евро в год 2
Буффон: Акинфеев был и остается великолепным вратарем 1
Канселу продлил контракт с "Манчестер Сити"
Буффон: единственной командой, с которой я напрямую говорил о переходе, был "Шахтер"
Бышовец: "Зенит" идет по дорожке "Шахтера". Также скупает бразильцев, которые могут быстро дать результат 10
Зюле может летом перебраться из "Баварии" в "Боруссию"
Иванов: Шатов готов был и бесплатно играть за "Урал" 2
"Барселона" может расторгнуть контракт с Дембеле
Деле Алли высказался о переходе из "Тоттенхэма" в "Эвертон"
Уткин прокомментировал информацию о предстоящем переходе Чалова в "Базель" 3
"Спартак" разменял легионеров, "Фиорентина" продала друга Кокорина, закуп "Ньюкасла". Главные трансферы зимы
Круговой: в матче с Хорватией у нас вообще не держался мяч. Это психология, а не уровень мастерства игроков 3
Боня - о введении Fan ID: мы не любим перемен, ничего удивительного в бойкотах со стороны фанатов нет 8
Круговой: я на правильном пути. При должной работе смогу стать легендой "Зенита" 8
Источник: "Спартак" заплатит "Янг Бойз" за Перейру около 10 млн швейцарских франков 7
Ордец: Москва нереально красивая. Это город возможностей
Круговой: Карпин сказал, что при должной работе я буду играть в сборной России 2
СМИ: переход Перейры в "Спартак" инициировал Ваноли 3
Президент "Урала" прокомментировал подписание контракта с Шатовым
"Урал" объявил о подписании контракта с Шатовым
Ордец: нельзя сказать, что Смолов - сбитый летчик. В "Локомотиве" у него были хорошие отрезки
Круговой рассказал, чем отличаются тренировки у Семака и Карпина 1
Ордец: Захарян пока ничего не достиг. Нужно прогрессировать, чтобы говорить о трансфере в Европу 3
Источник: Обамеянг присоединится к "Барселоне". Форвард успешно прошел медосмотр для клуба
Все новости
-