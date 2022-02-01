Круговой: я на правильном пути. При должной работе смогу стать легендой "Зенита"

Круговой ответил на вопрос, разговаривал ли с наставником "Зенита" Сергеем Семаком по поводу нехватки игровой практики.
"На тренировках и после матчей Сергей Богданович постоянно подбадривает меня. Говорит: молодец, давай, продолжай в том же духе. Все складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе еще смогу стать легендой "Зенита", - сказал Круговой.
Отметим, что в текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги Круговой принял участие в 14 матчах. На счету 23-летнего защитника две результативные передачи.
"Зенит" лидирует в чемпионате России, имея в активе 38 набранных очков. От идущего вторым "Динамо" команду Семака отделяют два очка.
Источник: Sport24
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Фото: "Зенит"