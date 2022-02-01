Как сообщает источник, "Спартак" скорее всего проведет третий сбор в Турции. При этом также все еще возможен вариант с Сочи. Сбор пройдет до 20-21 февраля, после чего команда вернется в Москву для подготовки к московскому дерби против ЦСКА. Встреча состоится 25 февраля.
Напомним, первые два сбора красно-белых проходят в ОАЭ. "Спартак" на текущий момент сыграл в одном контрольном матче против "Слована", с которым разошелся миром (2:2). Впереди у команды Паоло Ваноли товарищеские матчи против "Риги", "Джохора" и "Урала".
После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице, на одно очко опережая "Рубин". Всего в активе красно-белых 23 очка.
Источник: РБ СпортРБ Спорт
Источник: "Спартак" проведет третий сбор в Турции или Сочи
Стало известно, где может пройти третий сбор "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"