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Круговой - об игровой практике: понятно, что хочется большего, но нет смысла жаловаться

Защитник "Зенита" Данил Круговой прокомментировал слухи о том, что он хотел покинуть клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Как оценю свой период в "Зените"? Мне нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется большего, но сыграл столько, сколько должен был. И мне кажется, что играл достойно. Слухи в СМИ? Даже перед новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен игровым временем и хочет уйти. Это ложь", - цитирует Кругового Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ Круговой выходил на поле в 14 матчах за клуб. На счету 23-летнего защитника две результативные передачи.

"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ в качестве лидера чемпионата, набрав 38 очков в 18 турах. Подопечные Сергея Семака на два зачетных балла опережают "Динамо". Кроме того, "Зенит" занял 3-е место в групповом этапе ЛЧ, уступив две первые строчки "Ювентусу" и "Челси". После этого питерцы вышли в 1/16 Лиги Европы, где их соперником станет "Бетис".

Первая встреча с испанским клубом пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.


Теги: Круговой Зенит
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