Как сообщает источник, речь идет о "Рубине", "Сочи", тульском "Арсенале", "Динамо" и "Уфе". При этом отмечается, что тульская команда может обратиться в РПЛ с просьбой отложить возобновление чемпионата.
Также, по данным источника, именно со вспышками ковида связано решение отменить контрольный матч между "Рубином" и "Сочи", который должен был состояться 2-го февраля.
Возобновление РПЛ должно состояться 26-го февраля, на которое назначены матчи "Нижний Новгород" - "Урал", "Химки" - "Динамо", "Сочи" - "Арсенал" и "Спартак" - ЦСКА. После 18 туров лидером чемпионата является "Зенит", набравший 38 очков. У главного преследователя питерцев, московского "Динамо", в активе 36 зачетных баллов.
Источник: Sports.ru
Источник: в нескольких командах РПЛ вспышка коронавируса. "Арсенал" может попросить отложить рестарт сезона
Сразу несколько команд РПЛ подверглись вспышке ковида.
Фото: РПЛ