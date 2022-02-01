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Источник: в нескольких командах РПЛ вспышка коронавируса. "Арсенал" может попросить отложить рестарт сезона

Сразу несколько команд РПЛ подверглись вспышке ковида.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, речь идет о "Рубине", "Сочи", тульском "Арсенале", "Динамо" и "Уфе". При этом отмечается, что тульская команда может обратиться в РПЛ с просьбой отложить возобновление чемпионата.

Также, по данным источника, именно со вспышками ковида связано решение отменить контрольный матч между "Рубином" и "Сочи", который должен был состояться 2-го февраля.

Возобновление РПЛ должно состояться 26-го февраля, на которое назначены матчи "Нижний Новгород" - "Урал", "Химки" - "Динамо", "Сочи" - "Арсенал" и "Спартак" - ЦСКА. После 18 туров лидером чемпионата является "Зенит", набравший 38 очков. У главного преследователя питерцев, московского "Динамо", в активе 36 зачетных баллов.

Источник: Sports.ru


Теги: Рубин Сочи Динамо Арсенал Тула УФА
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